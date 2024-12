Ilfoglio.it - Barnier si è dimesso, Macron cerca un nuovo premier. Stasera il discorso al paese

Parigi. Era stato chiamato per rimettere la Francia sui binari della ragione e della stabilità, per farla uscire da una crisi politico-istituzionale che dura da ormai troppo tempo. Michelpasserà invece alla storia come il primo ministro più effimero della storia della Quinta Repubblica. L’ex capo negoziatore della Brexit per l’Ue è stato sfiduciato ieri sera da una mozione di censura votata mano nella mano dalfronte popolare, la coalizione delle sinistre guidata dalla gauche radicale di Jean-Luc Mélenchon, e dal Rassemblement national di Marine Le Pen, il principale partito sovranista francese: “La convergenza delle lotte degli ingegneri del caos”, ha denunciato la portavoce dell’esecutivo dimissionario Maud Bregeon.è caduto sul disegno di legge allegato al bilancio sul finanziamento della Sécurité sociale, il generoso sistema di protezione sociale francese, a soli tre mesi dalla sua nomina a Matignon e sullo sfondo di unin forti difficoltà finanziarie (“Is France Now Greece on the Seine?”, si è chiesto il Wall Street Journal in questi giorni).