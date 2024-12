Unlimitednews.it - Dallas vince e si qualifica per i quarti della Nba Cup

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, Golden State Warriors,Mavericks, Milwaukee Bucks, New York Knicks, Atlanta Hawks e Orlando Magic. Queste le otto franchigie promosse aidell’Nba Cup delle sorprese. Restano fuori i campioni in carica dei Los Angeles Lakers, i campioni Nba dei Boston Celtics e, tra le altre, la primaclasse nella Eastern Conference, ovvero Cleveland Cavaliers. Questi i verdetti dopo le 11 gare disputate nella notte Nba, con gli ultimi match validi per la fase a gruppiEmirates Nba Cup. Stacca il passche in casa batte Memphis 121-116, sfruttando una delle tante grandi serate di Luka Doncic. Per il campione sloveno 37 punti, 12 rimbalzi e 4 assist, in una notte in cui sono 6 ad andare in doppia cifra per i Mavericks.