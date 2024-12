Ilfattoquotidiano.it - Da oggi attivo il portafoglio digitale sull’app IO: patente e tessera sanitaria sul telefono

Da, 4 dicembre, è operativo ilIT-WalletIO, che consente ai cittadini di aggiungere e utilizzare tre documenti in formato: ladi guida, lae la carta europea della disabilità. Questi documenti digitali potranno essere utilizzati come sostituti dei corrispettivi documenti fisici, ma solo in Italia e in contesti di verifica dal vivo, come nei controlli delle forze dell’ordine.In questa prima fase, ladi guida sarà valida esclusivamente in Italia, per dimostrare l’abilitazione alla guida in caso di controllo. La, insieme allaeuropea di assicurazione malattia, consentirà di accedere alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale, mentre la Carta europea della disabilità permetterà di continuare a usufruire delle agevolazioni previste per le persone con disabilità, sia per i servizi pubblici che privati.