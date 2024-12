Liberoquotidiano.it - "Niente speck", il pacchista Osvaldo fa calare il gelo: come liquida De Martino a casa sua

Signore e signori, inizia una nuova puntata di Affari Tuoi. Siamo ovviamente su Rai 1, nel regno di Stefano De, al gioco dei pacchi, della sorte e del fantomatico Dottore, al game-show che sera dopo sera frantuma record di ascolti, "ipnotizzando" milioni di italiani. E nella puntata di oggi, martedì 3 dicembre, la sorte ha chiamato in causa Serena da Cesena, in rappresentanza ovviamente dell'Emilia Romagna. A lei tocca sfidarsi con tiri, offerte e pacchi da aprire. Dela presenta e, amatissima, viene accolta dal boato del pubblico. Serena spiega di essere "mamma a tempo pieno" della piccola Ginevra. A quel punto, ecco che partono le note di Romagna mia. Quindi entra in scena anche Alessandro, il suo compagno, al fianco di Serena nell'avventura ad Affari Tuoi. Dunque, il gioco inizia.