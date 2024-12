Thesocialpost.it - Manuel Bortuzzo, la principessa etiope Lucrezia Hailé Selassiè a processo per stalking

Leggi su Thesocialpost.it

La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per, accusata diai danni del campione di nuoto paralimpico. La giovane, sedicente, avrebbe perseguitato l’ex compagno per mesi, arrivando a minacciarlo di morte.Leggi anche:e Lulù Selassié: il padre Francorompe il silenzio sulla rotturaLa relazione e l’accusa disi erano conosciuti durante il Grande Fratello vip dell’edizione 2021-2022, dove avevano avuto un breve flirt. La relazione, conclusasi all’interno del reality, non è mai stata accettata dalla ragazza, che avrebbe iniziato a mettere in atto comportamenti persecutori. Secondo l’accusa, le vessazioni sarebbero culminate in minacce gravi, tra cui: “Se non stai con me, ti ammazzo e mi ammazzo”.