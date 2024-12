Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di martedì 3 dicembre

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di2024 Ariete Ogni cosa passa, le stagioni mutano, il vento cambia direzione, i problemi se ne vanno. Questo Sole in Sagittario significa per voi luce - entusiasmo - futuro. Se sentite una sensazione di solitudine è dovuta alla Luna che è cambiata di colpo, oggi transita in Capricorno e preme con forza verso l'ambiente professionale, vuole costringervi a dare di più, il massimo. Il giorno è indicato per stare un po' da soli con i propri pensieri, visto che c'è una certa difficoltà nel comunicare. Toro Avete perduto qualche punto da quando Marte toglie forze fisiche e nervose, ma la vostra Venere è magnifica accanto alla Luna in Capricorno, molto indicata per viaggiare.