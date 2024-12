Bergamonews.it - La tredicesima a quasi 700mila bergamaschi per 851 milioni di euro

Bergamo. I primi bonifici, destinati ai pensionati, sono partiti lunedì 2 dicembre: seguiranno nelle prossime settimane quelli per i dipendenti, pubblici e privati. Sono700 mila iche quest’anno riceveranno la tanto agognatamensilità, magari insieme al bonus di Natale di 100netti introdotto dal governo e destinato a lavoratori con redditi medio-bassi (non superiori a 28 mila) e almeno un figlio a carico.In base ad una ricerca dell’Ufficio studi della Cgia, quest’anno laverrà pagata a 35,7di italiani che, al netto delle imposte, riceveranno 44,8 miliardi di: tra questi troviamo 290.948 pensionati e 403.681 dipendenti residenti in provincia di Bergamo, per un totale di 694.629 percettori equivalenti all’1,9% del totale nazionale.