Iltempo.it - Giornata internazionale delle persone con disabilità, Valditara: “Al lavoro per la vera inclusione”

Laconè stata proclamata nel 1981 con lo scopo di promuovere i diritti e il benessere dei disabili. Dopo decenni diNazioni Unite, la Convenzione sui diritticon, adottata nel 2006, ha ulteriormente promosso i diritti e il benesserecon, ribadendo il principio di uguaglianza e la necessità di garantire loro la piena ed effettiva partecipazione alla sfera politica, sociale, economica e culturale della società. Ed è il 3 dicembre che vanno in scena le celebrazioni, come ha ricordato il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe: "Oggi celebriamo lacon, un'occasione per riaffermare il valore dell'e il nostro impegno a rimuovere ogni barriera, fisica e culturale.