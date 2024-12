Serie A | La Juve cade di nuovo nella trappola

Leggi su Justcalcio.com

Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sullaA pervenuta in redazione:Elntus concedió un gol en el minuto 93 y no pudo pasar este domingo del empate ante el Lecce (1-1) en otro partido trampa, condicionado por sus numerosos lesionados y que le aleja de la cabeza de carrera, ya a 6 puntos de un Nápoles cada vez más líder.–>Con seis jugadores de la cantera y sin Bremer, Vlahovic, Cabal, Douglas Luiz, Nico González, McKennie, Savona y Milik. Así se presentó la ‘’ de Thiago Motta en Lecce para enfrentar otro partido condicionado por las lesiones que arrastra. Son ya varios y el equipo empieza a notar el cansancio físico por la imposibilidad de rotación.Lo sufrió en Liga de Campeones ante el Aston Villa y consiguió un empate. Ante el Lecce, sin embargo, no le valía otro resultado que la victoria para poder acercarse a los primeros puestos.