Hokkaido, il volo continua. Si arrende anche Ongina

Bologna 3 Canottieri1 (26-24, 25-18, 26-28, 25-22): Tassoni 5, Ronchi 14, Ricci Maccarini 20, Bernardis 18, Bigozzi 1, Bandieri 10, Chiella (L1); Serenari, Beneventi, Popov 1, Reccavallo, Dalgiume, Tito 7. Non entrato: Imperato (L2). All. Guarneri. CANOTTIERI: Chirila 6, Ramberti 3, Scaffidi 8, Giacomoni 25, Chadtchyn 17, Nasi 2, Rosati (L); Bocu, Ruggeri 2, Aquino, Tagliaferri. Non entrati: De Biasi, Palazzoli. All. Bruni. Arbitri: Lupattelli e Varfaj. Seconda vittoria consecutiva e settima in otto gare giocate:la marcia dellaBologna, che aspettando il tour de force di fine girone di andata si conferma squadra di alto rango. Battuta, per 3-1 e il calo finale del terzo set è l’unica macchia dei rossoblù, che dopo il ko con Modena sono tornati spedendo un messaggio di forza.