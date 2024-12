Quotidiano.net - Vino, in Italia si beve sempre meno. Ok l’export

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 1 dicembre 2024 – E’ daun vanto per l’industria alimentarena, e continua ad essere esportato e amato in ogni angolo del mondo. Eppure, in, per contraltare, il consumo dista vivendo una stagione non facile. Bene, male i consumi Con un totale di 5,3 milioni di litri nei primi 3 trimestri del 2024, i volumi venduti sono in calo in. In particolare, il volume di vini venduti nel terzo trimestre è di 1,73 milioni. Confrontando i dati col 2019, si spende il 15% in più e siil 4% in. A livello di export, però, l’rimane in una posizione di eccellenza, con dati attesi superiori agli 8 miliardi di euro nei prossimi due anni. Un’analisi sulla situazione l’ha tracciata Valerio Mancini, direttore del Centro di Ricerca Divulgativo di Rome Business School: "La domanda si sta segmentando verso prodotti di eccellenza e vini naturali, aprendo nuove opportunità per ilno in mercati emergenti come Cina, India e Polonia.