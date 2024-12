Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 01-12-2024 ore 19:30

DEL 1° DICEMBREORE 19.20 SARA SPANOUN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA ANCORA CODE PER UN UN INCIDENTE SULLA CASSIA ALL’ALTEZZA DI CASTEL DE CEVERI IN DIREZIONECODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA DIRAMAZIONESUD CODE TRA TORRENOVA E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMOPASSIAMO ALLE ALTRE NOTIZIEQUELLA DI OGGI E STATA LA SECONDA DOMENICA ECOLOGICA PER LA CAPITALEDEL PERIODO AUTUNNO INVERNO-2025LO STOP AL TRAFFICO PRIVATO NELLA FASCIA VERDE E IN VIGORE FINO ALLE 20.30SONO PREVISTE LE CONSUETE DEROGHE CONSULTABILI SUL NOSTRO SITO.INFINE PER I LAVORI IN PROGRAMMAA PARTIRE DA DOMANI INIZIERA LO SFALCIO DEL VERDE SU VIA CRISTOFORO COLOMBOMODIFICHE ALLA CIRCONE CON IL RESTRINGIMENTO DI CARREGGITA TRA PIAZZALE CRISTOFORO COLOMBO E VIA DI MALAFEDE IN CORRRISPONDENZA DELLE LAVORAZIONI IL TERMINE E PREVISTO PER IL 2 GENNAIO PROSSIMO.