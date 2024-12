Lanazione.it - Lucca Cinema. Versioni originali e Special Event

Terza domenica degli appuntamenti alal mattino, alle ore 10.45. Il ciclo di proiezioni “Goodmorning!” è tornato a metà mese registrando fin da subito un grandissimo apprezzamento da parte del pubblico cittadino. Nella nuova sede del rinnovatoCentrale, ogni domenica mattina i migliori film in programmazione nella settimana sono programmati a prezzo unico di € 7 alle ore 10.45. Questa settimana appuntamento eccezionale per le famiglie e i più piccoli con la proiezione in lingua italiana di “Oceania 2”, il nuovo film di animazione di Diseny Pictures, sequel attesissimo del campione di incassi del 2016. Acquisti online sul sito www..it. La proiezione del film prosegue poi con 4 spettacoli nel pomeriggio di domenica alAstra, dove è in programmazione in questi giorni.