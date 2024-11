Terzotemponapoli.com - Conte punta sulla continuità: confermati i titolarissimi per Torino-Napoli

Leggi su Terzotemponapoli.com

Antonio, alla guida del, sembra intenzionato a mantenere fede al suo principio diin vista della sfida contro il. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il tecnico confermerà i giocatori che ormai costituiscono l’ossatura della formazione azzurra, lasciando poco spazio a sorprese. Un segnale chiaro: fiducia ai migliori per continuare a macinare punti in campionato.Difesa blindata per ildi: Meret e una linea rodataLa retroguardia delvedrà ancora una volta Alex Meret tra i pali. Il portiere italiano, protagonista di prestazioni convincenti, sarà protetto da una difesa composta da Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Alessandro Buongiorno e Mathías Olivera. Di Lorenzo, capitano e simbolo della squadra, garantirà come sempre leadership e spintafascia, mentre il tandem centrale Rrahmani-Buongiornoa dare solidità contro unabile nelle palle alte.