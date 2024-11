Ilgiorno.it - Arte e Milan, le passioni di una baronessa: “A 91 anni ancora a San Siro, Baresi e Ibra leggende”

o, 30 novembre 2024 –Bagatti Valsecchi, se permette. “Guardi che così non mi chiama più nessuno. Io sono Anna”. Come una fiaba, appunto, possiamo ricomporre la sua biografia? “Allora, incominciamo. C’era una volta una bambina di nove. Salì una notte su una torretta e video tutta in fiamme”. Questo, il suo primo ricordo non sbiadito? “Sì, con lo scoppio della guerra nel 1940, eravamo sfollati nella casa (storica splendida villa, ndr) di Varedo. Da lì, potevo scorgere, lontano ma inconfondibile, l’intero profilo urbano sconvolto dai bombardamenti”. Sempre più violenti. Ma la dimora diventata Museo Bagatti Valsecchi, tra le vie Gesù e Santo Spirito, fu risparmiata. “Infatti, qui accanto crollò il convento sul quale poi è sorto l’Hotel Four Seasons. E le schegge arrivarono soltanto a ferire una parete di questa stanza”.