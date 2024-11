Signora che fa? Imbarazzo in diretta a Mattino 4 risate per Federica Panicucci e il pubblico

Leggi su Caffeinamagazine.it

Incredibile episodio a4, la trasmissione presentata dae Roberto Poletti. Durante la puntata è successo qualcosa di inaspettato in pienae ilè anche rimasto senza parole di fronte a quella scena. Mentre si stava parlando di fatti molto seri, si è verificato un ‘incidente’ che ha lasciato veramente tutti esterrefatti.Durantestava parlando con questa ospite, quando l’imprevisto ha avuto luogo improvvisamente. Ovviamente le immagini sono diventate virali sui social in pochissimo tempo, generando le reazioni più disparate. Nessuno avrebbe mai immaginato che potesse davvero succedere una cosa simile in tv.Leggi anche: “Addio, bellissima”.5, il triste annuncio die Francesco Vecchi4, imprevisto davanti a: cosa è successo all’ospiteNel corso della puntata del 28 novembre di4,stava toccando il delicato tema della criminalità nella capitale Roma.