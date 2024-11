Ilrestodelcarlino.it - Il Movimento 5S cambia: "Grillo si è staccato da noi"

Qual è la posizione del M5S nel territorio cesenate sulla diatriba trae il? A rispondere sono i coordinatori regionali Marco Croatti e Gabriele Lanzi e quello provinciale Mauro Frisoni. "Sabato e domenica – affermano – si è conclusa l’assemblea del5 Stelle, un evento straordinario che abbiamo vissuto con entusiasmo e partecipazione. Siamo profondamente soddisfatti di ciò che questo grande processo democratico dal basso, unico in Europa, ha generato per il futuro del M5S. La nostra posizione è chiara: guardare avanti con rinnovata energia e determinazione".è fuori e l’era del garante è finita? "Beppeha acceso la scintilla in molti di noi, e il suo ruolo di fondatore resta parte della nostra storia. Tuttavia, la nostra comunità ha deciso di tracciare un orizzonte politico chiaro e innovativo, e le scelte della fase costituente lo confermano.