Ilgiorno.it - Domenica al Museo: ingressi gratuiti il 1° dicembre 2024 a Milano e in Lombardia

Leggi su Ilgiorno.it

Da dieci anni ogni primadel mese, i luoghi di cultura statali aprono gratuitamente le porte ai visitatori grazie all’iniziativa #promossa dal Ministero della Cultura.1°torna l’appuntamento in, un’occasione unica per conoscere il patrimonio artistico e storico della regione partendo dai suoi musei e dai parchi archeologici senza costi di ingresso. La scorsa3 novembre l’affluenza registrata è stata di 350.191 persone. I musei aperti a, la Pinacoteca di Brera accoglie i visitatori gratuitamente dalle 8:30 alle 19:15 (ultimo ingresso alle 18:00), con i suoi capolavori dal Rinascimento al Novecento, come la Pala Montefeltro di Piero della Francesca, lo Sposalizio della Vergine di Raffaello e opere di Picasso e Modigliani.