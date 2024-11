Quotidiano.net - Zelensky, certi che con questa Commissione l'Ucraina in Ue

Leggi su Quotidiano.net

"Le mie sincere congratulazioni a Von der Leyen per l'approvazione del nuovo collegio dei commissari". Il presidente ucraino Volodymyrsi congratula su X, sostenendo che "siamoche sotto la guida dieuropea l'raggiungerà il suo obiettivo strategico finale: l'adesione all'Ue".augura alla nuova"di riuscire a rafforzare un'Europa unita e a potenziare il ruolo dell'Ue come leader globale". "Non vediamo l'ora di continuare la nostra produttiva cooperazione su questioni chiave dell'agenda strategica-Ue'.