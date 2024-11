Ilgiorno.it - Società di recupero crediti, ecco come difendersi dalle persecuzioni

Pillitteri Chiunque sia in ritardo con il pagamento delle rate di un finanziamento, presto o tardi fa la conoscenza con ledi. Non è mai piacevole. Spesso si giunge ai limiti della persecuzione. Si tratta dicui il titolare del credito ha conferito mandato di recuperare il dovuto e che verranno remunerate con una percentuale sul recuperato. Non possono contrattare direttamente accordi di rientro. E nemmeno agire in via giudiziaria. Il loro compito è solo quello di convincere il debitore a saldare l’insoluto. Purtroppo capita sovente che utilizzino mezzi molto aggressivi. Su tutti le minacce. "Paga o ti portiamo via la casa", "paga o rischi di finire in galera", "paga o ti pignoriamo lo stipendio". Ovviamente sono tutte infondate. Nessuno viene arrestato per morosità.