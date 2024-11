Oasport.it - Scacchi, Gukesh: “Sapevo di star meglio, ho cercato di giocare in modo preciso”

Quest’oggi il match per il Campionato del Mondo è tornato in parità. Dopo le prime tre partite, infatti,Dommaraju si è portato sull’1,5-1,5 contro Ding Liren: l’indiano ha oggi battuto il cinese campione in carica a Singapore nel terzo dei confronti, sui 14 teoricamente previsti, in programma. Domani giorno di riposo e si riprende venerdì. Nel frattempo, dopo l’incontro odierno, entrambi sono stati sottoposti all’antidoping.Queste le parole del vincitore di oggi nella conferenza stampa: “Mi sono sentito bene allaera, e oggi sono riuscito adel mio avversario, il che è sempre molto bello“. Sulla 15. Ch5 di Ding, seguita a una 15. g5 che voleva impedire l’omologa mossa del cinese: “Durante la partita entrambi pensavamo che il Bianco stesse, che è quello che importa.