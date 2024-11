Iltempo.it - Mattarella: "L'artigianato è fondamentale per aiutare le comunità e tutelare i territori"

Leggi su Iltempo.it

(Agenzia Vista) Roma, 27 novembre 2024 "L'occupa un ruolo cruciale per le. Le aiuta a funzionare meglio, difende i, offre prospettive di creatività e autonomia ai giovani. Non è un lavoro qualsiasi. Esso favorisce il fare impresa e percorsi formativi come l'iniziativa Scuola e Mestieri in Etiopia" così il Presidente della Repubblica Sergiointervenendo all'assemblea di Conf. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev