La pasta di zucca senza farina né grassi | una delizia con solo 110 calorie!

Ladi: unacon110!Un primo disulle tavole degli italiani non manca quasi mai, però alla lunga anche lapiù deliziosa può venire a noia. Perché allora non provare a sperimentare con qualcosa di nuovo e di diverso?Ugualmente buono, è chiaro, ma anche insolito e divertente.Proprio come questaa base diche ti proponiamo oggi. Provala, non te ne pentirai! Tra l’altro è anche un piatto dietetico, quindi puoi mettere d’accordo linea e voglia di novità in un colpo.Ma vediamo la ricetta. Ladi: unacon110!Gli ingredientiPer due persone occorrono: 400 grammi di(meglio se butternut); un cucchiaio di olio d’oliva; una cipolla tagliata a striscioline; due cucchiai di aceto di mele; due cucchiai di salsa di soia salata; un cucchiaio di sciroppo d’acero; un cucchiaino di aglio in polvere; un cucchiaino di peperoncino (non è indispensabile); un cucchiaino di paprica.