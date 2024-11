Inchiesta Procura Figc su ultras Inter e Milan | ecco cosa rischiano gli eventuali tesserati coinvolti

Leggi su Sportface.it

Ladella, guidata da Giuseppe Chiné, dopo aver aperto un fascicolo a inizio ottobre, una volta ricevute oggi – due mesi dopo quasi rispetto alla richiesta – le carte dalladio, ha avviato ufficialmente un’indagine sulle curve die sui rapporti tradei due club meneghini e gli. In particolare, erano stati sentiti dai pmesi Hakan Calhanoglu, Simone Inzaghi, Javier Zanetti e Davide Calabria, perché tirati in ballo dagli indagati e arrestati o perchécettazioni e riscontri hanno fatto emergere degli incontri.Parallelamente alle inchieste giudiziarie a livello ordinario, adesso c’è anche il filone legato alla Giustizia Sportiva. Ieventuale deferiti da Chiné, infatti, potrebbero essere accusati di aver violato l’articolo 25 del Codice di Giustizia Sportiva e, in particolare, il comma 10, in base al quale “è fatto divieto di avere rapporti con esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società”.