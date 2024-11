Lanazione.it - Quei campioni da ricordare. Quando il postino Bambini sfidò la leggenda Foreman

Formidabili quegli anni. Sale da ballo che improvvisamente si trasformavano in palazzetti gremiti di pubblico in festa, notti insonni ad aspettare che una voce dalla radio annunciasse le vittorie deiimpegnati a prendere a pugni la vita e il successo. Giorgio, Bruno Visintin, figli di Spezia, sono stati grandi interpreti della “noble art“ vincendo titoli importanti e portando il nome della città nel mondo. Ma la memoria spesso è corta e di quelle gesta e imprese che restano scritte negli annali e negli almanacchi, nella realtà, non hanno lasciato traccia. Giorgio e Brunosul ring, accomunati dalla passione con i guantoni e anche dall’anno della scomparsa. Entrambi se ne sono andati nel 2015 e ancora aspettano che la città di Spezia si ricordi di loro. Intitolandogli una strada oppure una piazza, una via ma anche semplicemente una targa commemorativa Dal punto di vista burocratico devono in realtà trascorrere 10 anni dalla morte prima di poter concretizzare il progetto di intitolazione pubblica.