Nuove regole per l’economia dello spazio. Le audizioni di Leonardo, Telespazio e Asi

Losta andando a una velocità molto elevata, e i tempi non sono una variabile indipendente nel processo di costruzione della Legge sullo. Questo il tema centrale emerso dalla giornata di consultazioni dedicate all’esame del disegno di legge sulle disposizioni in materia di economiaalla commissione Attività produttive della Camera. A sottolinearlo è stato in particolare Massimo Claudio Comparini, managing director della Space business unit di, che ha inaugurato la giornata evidenziando l’urgenza di una normativa che sappia adattarsi alla velocità con cui si evolve il settore. La velocità del sistema, ha dichiarato il manager, è “un elemento di competitività complessiva del nostro sistema poter reagire in tali tempi, e nel rispetto degli ‘step’ che verranno ritenuti pertinenti dal disegno di legge, raccomandiamo che ci sia una visione dell’obiettivo finale e certamente i tempi non sono una variabile indipendente in questo processo”.