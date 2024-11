Ilrestodelcarlino.it - Giunta comunale di Ravenna: Fabio Sbaraglia è il nuovo vicesindaco

, 26 novembre 2024 – Oltre ad aver affrontato i temi all’ordine del giorno, nel corso della riunione svoltasi oggi, ladisi è pure confrontata sulle modalità di suddivisione dei compiti e delle responsabilità nella fase di transizione dalla prossima decadenza del sindaco Michele de Pascale (a seguito della sua elezione a presidente della Regione Emilia-Romagna) fino all’espletamento della prossima tornata di elezioni amministrative in programma nella primavera 2025. A seguito di una discussione collegiale con la, il primo cittadino ha definito unriparto di funzioni e deleghe, assegnando ad Eugenio Fusignani la delega alle Politiche per la Salute e attribuendo la funzione di. La delega al Pnrr, precedentemente ricoperta dal sindaco, andrà ad aggiungersi ai Lavori Pubblici, in quanto trattasi di una fase di mera attuazione degli interventi.