Gaeta.it - Eventi a Pesaro: ombre e luce su Marcello Stefanini a 30 anni dalla scomparsa

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter In occasione del trentesimoversario delladi, si terrà il convegno “Per te” a. Questo evento, in programma per il 29 novembre alle ore 17:00 presso la sala del consiglio comunale, rappresenta un’importante opportunità per ricordare e celebrare la vita e l’eredità del noto storico politico pesarese., che ha ricoperto ruoli chiave per la città, simbolizza una figura di riferimento nel panorama politico locale e nazionale.La vita e la carriera di, nato a, ha ricoperto il ruolo di sindaco della città dal 1970 al 1978. Dopo la sua prima esperienza a Palazzo Gradari, è stato eletto deputato nel 1987 e successivamente senatore nel 1992. Il suo legame con il Partito Comunista Italiano ha guidato molte delle sue scelte politiche, orientate verso una visione progressista e inclusiva.