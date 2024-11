Ilgiorno.it - Cimici nel dormitorio Caritas di Pavia, inutili 6 disinfestazioni: “Problema strutturale”

- “Non si riesce a dormire, ilè pieno di”. A lanciare l’allarme è un ospite della struttura delladi via Berardino da Feltre a, che apre le porte tutti i giorni dalle 19,30 alle 22 per accogliere le persone senza fissa dimora e in difficoltà. Nel corso del 2023 sono state 62 le richieste di ospitalità e 40 quelle accolte. Ma ildelleda letto sussiste e affligge la struttura. “Per combatterlo – dice Nicolò Salvemini, referente area grave marginalità della– a partire da settembre 2024, sono stati effettuati 6 interventi di disinfestazione (il 6 e l’11 settembre, il 18 ottobre, l’8, il 14 e il 21 novembre). Agli ospiti abbiamo fatto sempre presente questoe abbiamo chiesto loro di segnalarcene la presenza. Attualmente, dopo la disinfestazione del 21 novembre, abbiamo segnalazioni provenienti da una sola camera.