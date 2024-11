Inter-news.it - Ambrosini: «Inter matura per competere. Un solo nodo!»

Massimoha espresso il suo parere in merito alla sfida di Champions League tra l’e il Lipsia, in programma stasera 26 novembre alle ore 21.IL RAGIONAMENTO – Così Massimoa Radio TV Serie A sulla situazione dell’in Champions League: «L’ha la maturità e ha la rosa per. Forse ha troppa maturità, perché è la squadra con l”età media più alta. Ciò nel lungo periodo può causare dei problemi, come visto nel caso di Acerbi e Calhanoglu. Comunque, ora deve affrontare due squadre come Lipsia e Bayer Leverkusen, ma l’ha le caratteristiche per rendere in Europa».sulle ambizioni dell’in Serie AIL PENSIERO –si è successivamente pronunciato sul tema delle chances di successo dei nerazzurri nel massimo campionato italiano.