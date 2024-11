Quotidiano.net - Tecnocupole. Pancaldi sceglie il fotovoltaico di EnergRed

, solida realtà industriale di Castel San Pietro Terme (BO) con più di 60 anni di storia nella realizzazione di sistemi di illuminazione, ventilazione e sistemi per il controllo di fumo e calore, ha compiuto un passo importante verso la sostenibilità ambientale, grazie all’installazione di un innovativo impianto. Questa soluzione energetica di alta qualità e a basso costo è stata fornita da, società di riferimento nella generazione energetica da fonte rinnovabile. L’impianto, con una potenza installata di 184 kWp, copre l’intera superficie del tetto dello stabilimento industriale di 4.500 metri quadrati. I moduli fotovoltaici di ultima generazione ad alta efficienza sono stati progettati per rispondere alle esigenze energetiche di, realtà produttiva che si distingue come eccellenza italiana nel distretto industriale di Castel San Pietro Terme, area manifatturiera di rilevanza nazionale.