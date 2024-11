Pistoia sentenza storica | genitori costretti a pagare 85 000 euro perché la figlia ha spintonato un’amica a scuola

Leggi su Dayitalianews.com

Unache potremmo definire, anchepotrebbe rappresentare un precedente al quale ispirarsi: una coppia didiè stata condannata a85.000addella. I fatti risalgono all’aprile del 2019 e vede come protagoniste due ragazzine di 14 anni.La lite tra le due ragazzineSecondo quanto ricostruito nel processo, le due 14enni durante una lezione avrebbero chiesto di poter uscire per raggiungere i loro armadietti al piano inferiore. In prossimità della rampa di scale una delle due avrebbel’altra con le mani, facendola sbattere con la testa contro uno spigolo in cemento, provocandole un trauma cranico e un taglio sul volto di 12 centimetri.Al momento dell’incidente sembra che le due ragazzine erano già state richiamate da una collaboratrice scolastica, poiché stavano correndo, mentre il tribunale ha accertato che non era presente personale docente.