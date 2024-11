Thesocialpost.it - Inghilterra flagellata dal maltempo: strade invase dall’acqua a Northampton

Leggi su Thesocialpost.it

Ledisi sono trasformate in veri e propri fiumi a causa delle intense piogge abbattutesi nelle ultime ore con la tempesta Bert, che ha colpito il Regno Unito nel fine settimana. L’ondata diha provocato inondazioni diffuse e causato la morte di quattro persone. In numerosi tratti stradali, la circolazione è stata completamente bloccata, causando gravi disagi.Leggi anche: Sanremo, si schianta con lo scooter contro un furgoncino: muore a 37 anni Alessandro BoscoIl VIDEO shockL'articolodalproviene da The Social Post.