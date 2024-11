Universalmovies.it - Box Office ITALIA | Il Gladiatore 2 vince ancora il weekend

Nelda poco passato Il2 ha vintoa mani basse il Box, con Wicked che può vantare solo un discreto esordio.Secondo i dati offerti da Cineguru, l’incasso complessivo del botteghino nazionale delha segnato quota 9,15 milioni, in leggero calo rispetto allo stesso periodo dello scorso anno del 3,2%. A deludere, sicuramente, l’esordio del musical Wicked, dominatore negli USA ma solo discreto nel nostro territorio. Ma andiamo con ordine!Con Oceania 2 in arrivo in sala dal prossimo, Il2 ha confermato nell’ultima quattro giorni di cinema la prima posizione, raggiungendo un incasso totale che si avvicina alla top ten degli incassi più alti del 2024.Nelil film di Ridley Scott ha incassato 2,12 milioni di euro, per un totale di 6,88 milioni.