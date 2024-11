Thesocialpost.it - “Basta armi a Kiev o l’Europa rischia danni catastrofici”. L’ultimatum di Medvedev, tensione alle stelle

Dmitrij, vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo, ha lanciato un ultimatum al. Da Mosca arriva un diktat: stop con l’invio di, o le conseguenze saranno “catastrofiche“. Con un messaggio su Telegram,non a caso ha parlato del nuovo missile russo Oreshnik, sottolineando l’impossibilità per i sistemi di difesa attuali di intercettarlo.“Le capitali europee speculano suiche il missile causerebbe con le sue testate nucleari, sulla possibilità di abbatterlo e sulla rapidità con cui raggiungerebbe le città. Rispondo: isarebbero, no, non è possibile abbatterli, e sarà questione di minuti. Neppure i rifugi antiatomici vi salveranno. L’unica speranza è che la Russia, per bontà d’animo, avvisi in anticipo del lancio. Dovete smettere di sostenere la guerra“, ha scritto, gettando altra benzina sul fuoco.