Ilgiorno.it - Pina Picierno al Memoriale della Shoah, accompagnata da Liliana Segre: “L’antisemitismo è un vento che soffia ancora potente”

Milano, 24 novembre 2024 – La senatrice a vitaha accolto aldi Milano la vicepresidente del Parlamento Europeo, arrivata per una visita privata. Ad attenderla anche i rappresentantiFondazionee del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea.si è recata aldi Milano, noto anche come Binario 21, per una visita al luogo, sedeFondazionedi Milano eFondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea. La visita è durata circa un'ora e mezza. La senatrice a vitaaldi Milano, 24 novembre 2024. ANSA/VALENTINA RIGANO “L'antisemitismo è uncheforte ein Italia e in Europa, e in tutto il mondo, e le istituzioni europee sono qui per testimoniare con grande chiarezza l'impegno, la volontà, di non essere indifferenti'' ha detto, al terminevisita aldi Milano, assieme alla senatrice a vita,, a chi le chiedeva un commento sulla morte del rabbino Zvi Kogan negli Emirati Arabi Uniti.