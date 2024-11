Laprimapagina.it - Leverano. Il militare dell’Esercito Nicolò Cavalera morto in un incidente mortale

Leggi su Laprimapagina.it

In un tragicostradale ha perso la vita il, 24 anni diin un sinistro avenuto la notte scorsa sulla provinciale che collega Campi Salentina a Trepuzzi (Lecce).era a bordo di una Mercedes classe A che è uscita fuori strada finendo nella campagna circostante e schiantandosi contro un albero di ulivo. Sul luogo dell’sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Veglie che hanno provveduto a liberare il corpo del giovane rimasto intrappolato nell’abitacolo. Sono risultati vani i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118.I rilievi di legge sono stati eseguiti dai Carabinieri.prestava servizio fuorti Regione ed era rientrato in Puglia per una licenza.