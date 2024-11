Metropolitanmagazine.it - Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera mano nella mano in centro a Roma: le foto scoop

Leggi su Metropolitanmagazine.it

fa tappa sempre più spesso a, ieri era in compagnia di amici e del suo nuovo compagno, l’imprenditore. Il gruppo si è trattenuto in un hotel 5 stelle neldella Capitale dalle parti di via del Babuino. Ressa digrafi fuori ad aspettare la coppia., rilassata, si è concessa anche per dellecon altri clienti seduti nel lussuoso dehors dell’hotel.Lacon, imprenditore figlio del vicepresidente esecutivo di Pirelli, Marco, esembra confermare la nuova serenità di. I due, che si frequenterebbero da qualche mese, appaiono affiatati e complici, mentre si godono un momento di relax nel cuore della città eterna: lei ha pubblicato nelle sue Storie due selfie e unain notturna del Pantheon, senza lasciar trapelare nulla.