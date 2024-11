Sport.quotidiano.net - Atalanta, che spettacolo. In vetta c’è anche la Dea

Una notte da capolista in nerazzurroper l’, che vincendo a Parma per 3-1 mantiene il passo dell’Inter, conquistando per almeno un giorno ladella classifica a quota 28 punti (mai così tanti per il club dopo tredici turni) in attesa del match odierno del Napoli. Settima vittoria consecutiva in serie A per i nerazzurri e settima vittoria consecutiva contro il Parma negli ultimi anni con Gasperini in panchina. Undicesimo risultato utile di fila per la Dea che dal 28 settembre ha conquistato nove vittorie e due pareggi tra Serie A e Champions. Al Tardini partita subito in discesa per l’, dominante nel primo tempo, già in vantaggio dopo 3’ con un’azione costruita a destra da Bellanova per un cross in mezzo, dove il solito Retegui sper l’incornata dell’1-0. Dodicesimo gol in tredici giornate per il cannoniere nerazzurro.