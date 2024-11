Oasport.it - Coppa Davis 2024: ancora Italia-Australia per la caccia alla finale. Sinner, Berrettini e i dilemmi di Hewitt

Un anno dopo,Malaga,. Stavolta è tutto un po’ diverso: cambiato il colore della superficie, cambiata anche la fase in cui si incontrano le due selezioni. Se nel 2023 ci si giocava la, stavolta, per il 14° confronto, è la semiquella che porta dritti verso un destino arancione nell’ultimo atto.I destini dei rispettivi quarti disono dipesi sempre dal doppio, ma in maniera diversa. Per l’una combinazione quasi inedita, perché solo due volte nel 2022 Jannike Matteoerano stati in campo dstessa parte, mentre la questione èpiù paradossale per l’. Pur nella loro forza presi singolarmente, infatti, Jordan Thompson e Matthew Ebden prima di giovedì non avevano mai fatto coppia sul tour, ed è stato dunquepiù di valore il successo su un doppio USA, quello Paul/Shelton, che ha lasciato quantomeno perplessi gli osservatori circa le scelte di Bob Bryan.