Alessandro Basciano, in carcere per stalking, si difende. "È turbato e sorpreso di essere in questa situazione"

Milano, 23 novembre 2024 – Per quasi tre ore ha risposto alla gip Anna Magelli, nel corso dell’interrogatorio di garanzia neldi San Vittore. E si è dichiarato “diin”., arrestato ieri perai danni della ex comnpagna e madre di sua figlia Sophie Codegoni, si è dichiarato estraneo ai fatti che gli sono contestati, ed è “”, secondo quanto riporta il suo legale Leonardo D’Erasmo. “È molto” Le parole di Sophie: “Speravo in un cambiamento” “È molto” "Il mio assistito è stato utilizzato come capro espiatorio per qualcosa che non ha commesso ed è molto– ha detto all'uscita deldi San Vittore il legale -. Ha risposto per tre ore al magistrato, ha dato la sua versione e le prove sui fatti e sono fiducioso che presto avremo novità importanti su questo caso".