Dailymilan.it - Verso Milan-Juventus, Rafael Leao contro Kenan Yildiz: e a San Siro il turco ha segnato più goal. Il dato

La sfida tramette di fronte: ilperò hapiù goal a San. Ma com’è possibile?sì, ma c’è di più. E’ sfida tra i due numeri dieci delle squadre., che dovrà fare il Vlahovic (che non sarà della partita a causa di un problema fisico accusato con la sua Serbia durante la sosta per le nazionali). Due dei migliori giocatori delle rispettive formazioni, che dopo un inizio di stagione negativo sono riusciti a risollevarsi.C’è, però, un fattore che fa tremare Paulo Fonseca e i tifosi rossonero: ovvero il feeling che l’attaccanteclasse 2005 ha con San. Nel 4-4 del Meazza tra Inter e Juve, è stato proprioa siglare una doppietta che ha rimesso in parità le cose.-Juve, è sfida tra numeri dieci:, che a Santrova spesso il goal.