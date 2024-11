Gaeta.it - Sos Humanity 1 salva 70 migranti nel Mediterraneo centrale: intervento decisivo della nave umanitaria

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Nel contesto delle crisi migratorie nel, latedesca Sos1 ha recentemente compiuto uncruciale. Questa operazione ha portato al recupero di 70da un gommone in gravi difficoltà, partito dalla Libia due giorni prima. Tra iti ci sono anche 25 minori non accompagnati, evidenziando la crescente presenza di giovani vulnerabili nei flussi migratori. Di seguito, i dettagli di questotaggio e del contesto in cui si è svolto.Il soccorso in mare e le condizioni del gommoneLa missione di Sos1 si è svolta nel cuore del, una delle rotte più pericolose al mondo per chi cerca rifugio in Europa. Al momento dell’, il gommone, ormai in parte sgonfio, aveva già imbarcato acqua, rischiando seriamente di affondare.