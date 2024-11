Movieplayer.it - James Gunn spiega perché non racconterà le origin story di Superman e Batman nel nuovo DCU

Il co-CEO dei DC Studiosha risposto a un fan che ha espresso preoccupazione per il fatto chenon avranno storie die approfondite nelDCU. Creature Commandos è proprio dietro l'angolo e la speranza dei fan è che la serie animata di Max stabilisca il tono delDCU e che risponda ad alcune domande che tutti si pongono su questo reboot. Si parla già di un'apparizione di, il che fa pensare che il Cavaliere Oscuro sia un eroe affermato in questo mondo. Questo è qualcosa che abbiamo dato per scontato quando è stato reso noto che The Brave and the Bold introdurrà il figlio decenne dell'eroe, Damian, nel ruolo di Robin. Dua Lipa sarà la Zatanna del DCU?risponde alle voci .