Sport.quotidiano.net - Eurolega, energia e coralità: l'Olimpia Milano non fa sconti al Maccabi e lo batte 98-86

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 21 novembre 2024 – L’EA7 Emporio Armaninon faalTel Avivndolo 98-86 all’Unipol Forum e raccogliendo il secondo successo di fila in(quarto nelle ultime cinque uscite lontano dai confini della Serie A), il quale rilancia le ambizioni di classifica dell’e la proietta in piena zona play-in. Un successo maturato grazie a una prestazione molto solida e continua dell’EA7, che ha saputo reagire dopo un avvio titubante, piazzare un’importante spallata tra secondo e terzo quarto e poi resistere alla rimonta del, arrivato fino al -4. Oltre a una grande difesa, che per larghi tratti del match ha condizionato le scelte dell’attacco del, a cui non sono bastati i 20 punti di Jaylen Hoard, a brillare nel collettivo biancorosso – che questa sera ha prodotto eccellenti percentuali al tiro (71% da 2 e 44% da tre) – ci hanno pensato un Zach LeDay da 22 punti e 7 rimbalzi – e Nikola Mirotic, che ha chiuso a quota 20, 16 dei quali mandati a bersaglio nei 20’ iniziali.