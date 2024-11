Notizie.com - Attacchi hacker, stavolta è toccato all’Inps. L’esperto di cybersicurezza: “Non è ancora chiaro quanto siano preziosi i nostri dati”

L’attaccoha riacceso i riflettori sulla necessità di una maggiore sicurezza informatica a protezione deiin rete.“Molti cittadini non hannopiena consapevolezza di cosarealmente iné di”. Così Pietro Di Maria, esperto die direttore generale di Meridian Group, in esclusiva per Notizie.com a seguito dei numerosiinformatici che si sono succeduti in Italia negli ultimi mesi.di: “Non è” (CANVA FOTO/LINKEDIN FOTO) – Notizie.comProprio ieri è stata la volta dell’Inps. L’Istituto nazionale di Previdenza ha subìto un attacco di tipo ransomware. Si tratta di una “infezione” portata avanti attraverso un malware con cui si richiede un riscatto da pagare per rimuovere la limitazione.