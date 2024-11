Ilrestodelcarlino.it - Aldrovandi "Realizzarsi non rende felici"

Sarà il pluripremiato drammaturgo e regista Emanuelea inaugurare stasera alle 21 la stagione di prosa del cartellone dell’Auditorium Montalcini di Mirandola. La pièce, coprodotta da ERT Emilia-Romagna Teatro, ha un titolo accattivante, ‘Come diventare ricchi e famosi da un momento all’altro’, e sul palco vedrà una madre e la sua ossessione per la realizzazione della figlia di soli sei anni, anche a costo di ingannare le altre persone.chi porta sul palcoscenico? "Vari personaggi che hanno un rapporto diverso con la realizzazione e latà e nei quali il pubblico può variamente rispecchiarsi. Mi sono concentrato sugli effetti della nostra modernità, sulla disinformazione e sul sistema profondamente disfunzionale instaurato dai social, prima accusati di creare distanze tra le persone e in pochi anni considerati invece l’unico modo per avere contatti fra individui".