Olio italiano al Sud il 499% della giacenza | Puglia al top ma il calo annuale preoccupa

L’Italia, riconosciuta globalmente per la qualità del suoextravergine d’oliva (EVO), vede una distribuzione interessante delle giacenze di questo prodotto. Secondo i dati aggiornati al 31 ottobre 2024 dal Ministero dell’Agricoltura,Sovranità Alimentare e delle Foreste, il 49,9% dell’innel paese è situato al Sud. La, in particolare, si conferma la regione leader con oltre il 24% delle giacenze nazionali.Le giacenze did’oliva in ItaliaSecondo i dati aggiornati a fine ottobre 2024, le giacenze totali did’oliva in Italia sono pari a 104.740 tonnellate, e, di cui il 67,1%è rappresentato daExtra Vergine di Oliva (EVO). Nell’ambito dell’EVO, il 64,3% è di origine italiana (45.216 t), il prodotto di origine EU rappresenta il 27,7%. Tuttavia, solo l’1,7% delle giacenze è rappresentato dall’vergine di oliva.