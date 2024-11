Liberoquotidiano.it - "Ma sta con le mani in tasca": Affari Tuoi, Monica massacrata dopo i titoli di coda

Leggi su Liberoquotidiano.it

Adè la serata di. Nella puntata di mercoledì 20 novembre va in scena una delle partite più disastrose degli ultimi tempi con Stefano De Martino basito per come è finito il percorso della concorrente tra le trappole dei pacchi blu e rossi.tenta il colpaccio fino alla fine ma si deve arrendere alla sfiga e forse alla mancanza di una vera e propria strategia in grado di piegare il dottore. Le offerte sono basse e vengono sistematicamente rifiutate. E così all'ultimo tiro la concorrente va dritta al punto e apre il pacco che tiene tra le: torna a casa con solo 100 euro. Ma sui social è scoppiato il finimondo. I telespettatori si sono scatenati su X puntando il dito proprio contro: "27 puntate a partecipare come pacchista per finire così. Per me non è corretto.