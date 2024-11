Secoloditalia.it - Spionaggio, inchiodati due uomini al soldo dell’intelligence russa: mappavano la videosorveglianza di Roma e Milano

Un’indagine della Procura diarrivata a conclusione inchioda due. Due soggetti attenzionati che sarebbero stati pagati in criptovalute dall’intelligenceper mappare i sistemi di video sorveglianza di. Mostrando particolare attenzione alle aree non coperte da telecamere, ottenendo così informazioni riservate.I dettagli della delicata inchiesta sono emersi in queste ore di chiusura delle indagini con i due indagati, con base nell’alta Lombardia, che al termine di rilievi e riscontri sono risultati, e già a partire dai primi mesi del 2023, «promotori di una collaborazione con i servizi di intelligence russi, al fine di fornire informazioni di natura sensibile». Proprio questi, dunque, i termini dell’accusa. In base alla quale gli indagati devono rispondere di corruzione aggravata, in quanto commessa per finalità di terrorismo ed eversione.